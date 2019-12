Van der Poel heeft aan één versnelling voldoende, valpartij Soete werpt schaduw over wedstrijd

Ook de Wereldbekercross is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. De Nederlander deed het in het begin vrij rustig aan, om dan na een klein halfuur weg te knallen. Toon Aerts redde knap zijn leidersplaats in de stand. Pechvogel van de dag is de zwaar ten val gekomen Daan Soete.

In de eerste ronden bleven een heel aantal renners samen. Mathieu van der Poel volgde mee in het wiel en moest op een gegeven moment zelfs een gaatje dichten. Dat deed hij dan ook. Aerts werd wel verder achteruit geslagen. Niet verwonderlijk aangezien hij rondfietste met een ribbreuk. In de kopgroep kwam het op een recht stuk asfalt plots tot een pijnlijke valpartij. Na contact met Van der Haar bleef Daan Soete lang op de grond liggen. Duidelijk een ernstige zaak: een opgave was onvermijdelijk en het is vooral hopen dat na verder onderzoek het verdict meevalt. Op het eerste zicht leek het echter op een sleutelbeenbreuk. GEDULD BIJ VAN DER POEL OP HALFWEG KOERS Na 28 minuten koers vond Van der Poel het wel welletjes om met zoveel volk rond zich heen te koersen. Met één versnelling trok de wereldkampioen de wedstrijd helemaal naar zich toe. In de achtergrond verging het Aerts in de loop van de cross overigens weer een stuk beter, rekening houdend met de omstandigheden. Aerts kampeerde in de top vijftien. Zo redde hij vlot zijn leiderstrui in de Wereldbeker, want Iserbyt deed niet veel beter. Wie zich dan wel tot de beste achtervolgers kroonden: Hermans, Sweeck, Vanthourenhout en Vermeersch. Merlier zat er ook bij, maar kwam ten val. Bij het aanvatten van de twee laatste ronden lagen de vier iets meer dan twintig seconden achter op Van der Poel. KRACHTIGE SPRINT VAN SWEECK Die bleef het allemaal goed uitvoeren en behaalde al zijn vierde overwinning in Heusden-Zolder. Sweeck spurtte op de power naar de tweede plaats, voor Hermans en Vanthourenhout. Vermeersch hield het groepje achter hem nog net af.