Vice-kampioen op Spelen en toch moeizame zoektocht naar sponsors: "Een stukje zelfopoffering"

Vice-Paralympisch kampioen zijn na een zilveren medaille op de Spelen van Rio en toch is het steeds een heuse bedoening om aan sponsors te geraken. Het is het verhaal van paracyclist Kris Bosmans, overigens ook tweevoudig wereldkampioen. Een problematiek toch even het aankaarten waard.

"Ik moet krassen en schooien voor sponsors", getuigt Bosmans bij Wielerkrant. "Grote merken hebben geen interesse in een Paralympisch atleet. Bij geen enkel merk krijg ik fietsmateriaal alsook fietsen gesponsord. Enkel een bepaalde korting. Mijn fietsenmaker Sterbike in Sterrebeek doet extra inspanningen om mij daarin te steunen. Waarvoor dank." SPAARREKENING VERMINDERT Een groot verschil is het dus met paralympiërs uit andere naties. Bosmans doet die investeringen wel voor zijn passie. "Als je iets wil bereiken, gaat dat over een stukje over zelfopoffering. Mijn spaarrekening gaat er zeker niet beter op worden, die gaat alleen maar verminderen. Voor mij is het zo dat ik iets wil bewijzen aan de buitenwereld." En om de twijfelaars te overtuigen. "Toen ik op mijn achttiende mijn hersentrombose opliep, zeiden sommigen: Kris, je was toch niet zo'n topper. Ik heb een tweede kans om mij extra te bewijzen. Ik rijd nog altijd podia. Zo kan ik tonen dat ik wel iets kan en wel iets gepresteerd heb. Ondanks dat ik zoveel moet investeren."