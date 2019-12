🎥 Arm toekomstig ploegmaat Campenaerts gebroken door toedoen parkwachters?

Victor Campenaerts hoopt om in 2020 het wielergeluk te vinden bij Team NTT, de opvolger van Dimension Data. Daar zal hij ploegmaat worden van onder andere Nicholas Dlamini. Die zal echter het nieuwe jaar niet zonder zorgen ingaan: hij heeft zijn arm gebroken.

De 24-jarige Dlamini, die in 2019 zijn eerste grote ronde reed door deel te nemen aan de Vuelta, dacht zijn conditie te onderhouden met een ritje door het Table Mountain National Park. Daar werd echter al snel een einde aan gemaakt nadat hij onderschept werd door SANparks officials.

In een filmpje dat circuleert op sociale media is te zien hoe een parkwachter de Zuid-Afrikaanse wielrenner hardhandig aanpakt en in de wagen duwt. Dlamini liep hierbij zware kwetsuren op. In het ziekenhuis werden scans genomen en daaruit blijkt dat zijn arm gebroken is.

Volgens het National Park had de renner moeten betalen om in het gedeelte van het park te geraken waar hij zich in bevond en bezeerde hij zichzelf.