Hoge verwachtingen bij Trentin over samenwerking met Van Avermaet: "Dit is hoe Quick.Step al zoveel gewonnen heeft"

De zilveren medaille op het WK in Yorkshire toont aan dat Matteo Trentin nog steeds een renner is die een belangrijke rol kan spelen in de grote koersen. Daarom ook dat ze hem bij CCC in huis hebben gehaald. In 2020 moet hij een gedroomd duo vormen met Van Avermaet.

Trentin haalt in een gesprek met Cyclingnews de tactische mogelijkheden voor hen beiden aan om beter uit de verf te komen dan in 2019. "Als je naar het voorbije jaar kijkt, zie je dat we een van de weinige renners waren zonder ploegmaats in de finale. Ik ben misschien sneller aan de meet, dus kan hij proberen om in de aanval te gaan. Dan kan ik aan het wiel gaan zitten zoals ze bij Quick.Step vaak deden in het verleden."

Ook het omgekeerde scenario is perfect mogelijk. "Hij is toch ook nog vrij snel, dus als ik ga, kan hij op het wiel zitten. Dit is hoe Quick.Step al zoveel gewonnen heeft." Die snelheid aan het einde van de wedstrijd nog in de benen hebben, is wel cruciaal. "Mijn sterk punt is mijn sprint. Daarom kunnen we mekaar helpen."

We kunnen mekaar aanvullen

Twee grote namen in dezelfde ploeg kan natuurlijk ook voor wrevel zorgen, maar daar houdt Trentin geen rekening mee. "Als je wil winnen, koers je niet tegen mekaar. We kunnen mekaar aanvullen. Je maakt meer kans met sterke ploegmaats."