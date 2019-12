Aantreden van Wout van Aert zorgt voor toeschouwersrecord in Loenhout

De organisatie van de Azencross wreef zich ongetwijfeld al in de handen toen Wout van Aert aankondigde dat hij daar zijn comeback zou maken. De hoop om zo veel volk te lokken, bleek helemaal gegrond. Het is tot een nieuw record gekomen in Loenhout.

Liefst 16 750 toeschouwers trokken naar Loenhout om de cross ter plaatste te beleven. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Dat zijn ongeveer 2500 mensen meer dan vorig jaar, toch een opmerkelijk verschil. Het is meteen ook goed voor een record in Loenhout. Het is vrij duidelijk dat het heroptreden van Wout van Aert hier wel een grote factor in heeft gespeeld. Bovendien tekenden ook de meeste andere grote tenoren present. De wedstrijd vindt ook plaats in een gemeente die grenst aan Nederland en is ook voor onze noorderburen dus een interessante cross om eens bij te wonen.