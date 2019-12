Belg van Lotto wint strandrace met ook nog Naesen en Lampaert in top tien

Nu de renners hun stage achter de rug hebben, is het wachten op de eerste competitieve wedstrijden van het nieuwe seizoen. In de tussentijd lopen de meesten warm in onder andere strandraces. In Bredene stond er zo eentje op het programma.

De mountainbike kon van stal gehaald worden voor zestig kilometer op het strand in Bredene. Veel wegrenners verschenen aan de start en dat was ook te merken aan de uitslag. In de sprint haalde Nikolas Maes van Lotto Soudal het van Bert Van Lerberghe, toekomstig renner van Deceuninck-Quick.Step. Belofte Vito Braet bleef Timothy Dupont voor in de strijd om de laatste podiumplaats. Er eindigde nog schoon volk in de top tien: Oliver Naesen werd zevende, Lampaert finishte twee plaatsen verderop.