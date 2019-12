Bennett weet exact waar hij het voor Deceuninck-Quick.Step wil waarmaken: "Een groot doel, hopelijk mag ik er naartoe"

Sam Bennett is een man die oog heeft voor het volledige plaatje. Naast het feit dat het een eer is om straks voor Deceuninck-Quick.Step te koersen, heeft hij de overstap naar zijn nieuwe ploeg weloverwogen. Alles wijst erop dat de man die in 2019 uitkwam voor Bora, de juiste beslissing nam.

De resultaten van Deceuninck-Quick.Step spreken sowieso al aan. "Deze ploeg heeft het meeste gewonnen in het profpeloton in de laatste vijf jaar", zegt Bennett aan RTE. "Het was iets waar ik zeker deel van wilde uitmaken. Het was een opportuniteit die zich voordeed op het juiste moment. Ik kon het niet laten passeren."

Quick.Step is de perfecte ploeg voor mij

Daarnaast is de Ier er ook van overtuigd dat het team precies goed is samengesteld om hem aan zeges in rittenkoersen te helpen. "Quick.Step is meer een sprintersploeg en mikt meer op etappezeges dan op het klassement. Het is de perfecte ploeg voor mij."

Dat is ook veelbelovend voor de grote ronden. Als Bennett mag kiezen, trekt hij in 2020 naar de Tour. "Ik wil echt terug naar de Ronde van Frankrijk, dat is een groot doel. Quick.Step is een sterke ploeg, ik moet dus eerst nog de selectie halen, maar hopelijk mag ik er weer naartoe."