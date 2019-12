Hodeg wil na horrorcrash weer presteren voor Deceuninck-Quick.Step: "Anderhalve maand amper mijn bed verlaten"

Eén van de renners om naar uit te kijken in 2020 is Alvaro Hodeg van Deceuninck-Quick.Step. Geraakt hij weer op zijn oude niveau? De Colombiaan heeft al laten zien dat hij sprints kan winnen voor de ploeg, maar na zijn zware val in de Tour de l'Eurométropole was zijn revalidatie niet min.

Hodeg heeft het hierover in een blog op de site van zijn ploeg. "Na mijn val heb ik anderhalve maand amper mijn bed verlaten. Ik had mijn moeder nodig voor alles. Mijn team en mijn familie waren geweldig. Ik was blij dat ik begin december terug op de rollen kon trainen." ENKEL NOG PIJN AAN LINKERPOLS Nadien kon hij ook weer op de baan beginnen rijden. Het gaat nu dus al stukken beter. "Een week voor onze stage in Calpe kon ik opnieuw met de fiets de weg op gaan. De enige pijn die ik nog heb is aan mijn linkerpols. Ik kan rijden zonder problemen." Hodeg kijkt al uit naar het programma dat hij in 2020 zal afwerken. "Mijn eerste koers zal in Argentinië zijn. Ik kan hard trainen om klaar te geraken tegen dan. Nadien komt de Ronde van Colombia eraan, wat natuurlijk superspeciaal zal zijn voor mij."