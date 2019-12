Zdenek Stybar heeft armblessure opgelopen

Zdenek Stybar heeft in het huidige veldritseizoen al laten zien dat hij het crossen nog niet verleerd is. Enkele keren is hij toch al opgedoken in de top tien van een wedstrijd. De voorbije dagen viel vooral op hoe hij Aerts op sleeptouw nam in Zolder en... moest opgeven in Loenhout.

De Azencross was dus een tegenvaller voor de Tsjech. Stybar was tegen een paaltje aangereden en had nadien pijn aan de arm. Daarop werd besloten om de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen: Stybar stapte af opdat er zo snel mogelijk een diagnose gesteld kon worden. Die lijkt al bij al nog mee te vallen. "Met wat ijskompressen moet alles verholpen kunnen worden", laat Wilfried Peeters weten aan Het Nieuwsblad. In principe moet Stybar dus geen crossen overslaan. "Normaal kan Stybar zijn voorziene programma in Diegem, Bredene en Baal zonder al te veel problemen afwerken."