Iserbyt weet waar hij de de volgende vier (!) jaar rijdt

Eli Iserbyt heeft zijn contract bij Pauwels Sauzen – Bingoal met vier jaar verlengd. De talentvolle Belg blijft dus nog vier jaar bij de ‘sauzenformatie’.

Iserbyt won dit jaar zowat alles… tot Van der poel terugkeerde in competitie.. Sindsdien moet hij vooral vrede nemen met podiumplaatsen.



❗ GREAT NEWS ❗ @IserbytEli has prolongued his stay at our team till the end of 2024 🤗 Looking forward to our future 🤩 On the pic, Eli is revealing our brand new shirt for 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣! pic.twitter.com/1OwaRBqBhD