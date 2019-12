Iserbyt zegt niets en tegelijkertijd wel iets over cruciale passage op schuine kant: "Blij dat ik goede gevoel gevonden heb"

Handje klap voor Eli Iserbyt. Dat had hij zeker wel verdiend nadat hij in Diegem een fraaie wedstrijd reed. Zijn beloning was een tweede plaats. Iserbyt maakte zich sterk dat hij niet had gelost bij Van der Poel als op de schuine kant één en ander anders was gelopen.

Het lijkt alleszins wel de verrijzenis van de echte Iserbyt die we na Zolder te zien krijgen. "'t Is niet mijn gewoonte om een lange, slechte periode te hebben", steekt Iserbyt niet onder stoelen of banken dat het even minder liep. "Ik weet niet hoe dat kwam."

HET VOLLE POND

Met zijn vorm in Diegem was alleszins niets mis. Daar was Iserbyt het ook mee eens. "Ik ben blij dat ik op het juiste moment toch weer het goede gevoel gevonden heb. Ik voelde dat ik op mijn stroken en zeker ook bergop het volle pond kon geven."

Hij onderstreepte ook dat hij met Michael Vanthourenhout geen probleem heeft, waar het even op leek. Iserbyt wel moeilijk verstoppen dat hij met een andere ploegmaat dan weer niet opgezet was. Het ging allemaal om de passage over de schuine kant, net voor Van der Poel wegreed.

ALLES DOORGESPROKEN

Naar verluidt vond Iserbyt dat Sweeck daar voor hem had moeten werken. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal laten ze weten dat alles na de cross doorgesproken is en op ze op dezelfde lijn zitten en niet opgezet zijn met de uitspraak die Christophe Roodhooft tijdens de tv-uitzending deed over hun team.