Thibau Nys sluit het jaar af met zijn veertiende overwinning van het seizoen

Ook op parcoursen waar Thibau Nys nog geen hopen ervaring heeft, is hij tegenwoordig niet te kloppen. In Diegem had Nys junior nog niet gereden, maar bij zijn eerste deelname was hij wel meteen goed voor de overwinning.

Nys ging in Diegem al gauw op pad met Lennert Belmans. In de loop van de koers slaagde hij erin om van Belmans weg te rijden. Nys koerste al snel een dertiental seconden bijeen. Bij het ingaan van de laatste twee ronden was de kloof nog lichtjes aangedikt tot dertien seconden. DEL GROSSO NOG VOORBIJ KOPECKY De eerstvolgenden in de koers waren Verstrynge, Kopecky en Del Grosso. Verstrynge had op zijn beurt wel een mooie voorsprong op die laatste twee en lag zo op schema voor de derde plaats. Del Grosso wist wel nog Kopecky voorbij te steken. Thibau Nys liet de overwinning uiteraard niet meer uit handen glippen en verstevigde in zijn laatste cross van 2019 zijn leidersplaats in de Ridley Cup.. Belmans moest genoegen nemen met plaats twee.