Toch nog goed nieuws voor Domenico Pozzovivo? Team NTT concreet voor Italiaanse klimmer

Hoewel het er een tijd somber uitzag, lijkt de Italiaan Domenico Pozzovivo toch profrenner te blijven. De klimmer staat in de belangstelling van twee WorldTour-teams waaronder Team NTT.

Na een goed seizoen met top tien in de Ronde van Oman en de Ronde van Zwitserland en een uitstekende Giro in dienst van Vincenzo Nibali brak Pozzovivo in augustus een arm en been bij een aanrijding tijdens een trainingsrit. Hij kreeg geen contractverlenging bij zijn huidige werkgever Bahrain-Merida en vond niet meteen een nieuw team.

Volgens TuttoBiciWeb zal Domenico Pozzovivo in 2020 toch nog profrenner zijn. NTT – de opvolger van Dimension Data – wordt gezien als de voornaamste kandidaat om de Italiaan binnen te halen. In het artikel gaat het om een tweejarig contract, maar voorlopig werden die geruchten nog niet bevestigd.