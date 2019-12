Vanthourenhout denkt niet dat er op andere manier gekoerst kon worden: "Je weet dat Mathieu de sterkste renner is"

Michael Vanthourenhout heeft zich bij op het podium kunnen posteren in Diegem, naast Mathieu Van der Poel en Eli Iserbyt. Pauwels Sauzen-Bingoal heeft zo toch twee man bij de eerste drie. Van der Poel kloppen blijft nog wel een brug te ver.

Voor Vanthourenhout persoonlijk lijkt het maximum haalbare bereikt. "Ik ben wel tevreden met mijn derde plaats. Eli was de tweede sterkste in koers. Ik heb geprobeerd mijn wagonnetje aan te pikken en de voorsprong was groot genoeg om de derde plaats veilig te stellen."

FRUSTREREND

Sowieso is het een ferme opsteker, want een podiumplek was toch al enige tijd geleden. "Het was al een aantal crossen net niet en het was frustrerend dat ik dan telkens naast het podium belandde. Ik ben blij dat het deze keer wel gelukt is."

Op een gegeven moment leek het erop dat Pauwels Sauzen-Bingoal misschien het ploegenspel kon spelen, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. "Veel ploegenspel spelen kun je niet in de cross. Je weet dat Mathieu de sterkste is. Tegen Mathieu crossen is altijd moeilijk."