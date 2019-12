Worst heeft revanche beet en is niet verrast door sterkte van teamgenote: "Veel mensen kijken alleen naar de uitslag"

Dat ze in Diegem op het hoogste schavotje kon staan, moet Annemarie Worst extra deugd gedaan. Omdat ze knap revanche wist te nemen op Alvarado nadat die in de DVV-cross in Loenhout zo zwaar had uitgehaald. Bovendien stond er naast Worst nog een 777-renster op het podium.

Het opgekomen publiek kreeg een mooie strijd te zien tussen Worst, Alvarado en Kastelijn. "Ik denk dat we het alle drie goed deden. Het wegrijden was wel lastig. Ceylin Alvarado is iemand die alles wel goed kan. We zijn aan mekaar gewaagd."

Wie het aan het einde het beste aanpakte, kwam dus als eerste over de streep. "Ik denk dat we alle drie wel op ervaring hebben gereden." Dat Kastelijn zo sterk reed, verraste Worst niet. "Yara is een heel goede renster. Dat ze nu een paar wedstrijden een mindere uitslag heeft gereden, wil niet zeggen dat ze geen sterkste renster is. Veel mensen kijken alleen naar de uitslag, maar er kunnen ook andere dingen gebeuren in een cross."

EVEN PANIEK

In de slotronde deed er zich wel een hachelijk momentje voor: beiden 777-rensters bleven steken. Zo dreigde de overwinning de ploeg nog te ontsnappen. Al werd er niet gepanikeerd. Of toch? "Eerst even wel", lachte de winnares. "Maar we konden het toch weer dichtrijden."