Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten volgende week in Gullegem: Het resterende cross-programma

Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan stilaan voor het voorjaar op de weg. De twee toppers zullen dan ook niet meer in elke cross te zien zijn. Dit is hun resterende programma.

Volgende zaterdag staan Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start van de cross in Gullegem. Een recente cross die dus kan uitpakken met de twee grootste blikvangers uit de crosswereld. Verder staat Wout van Aert zeker aan de start in het BK in Antwerpen, maar nadien is er nog geen zekerheid over zijn verdere programma. Het is dan ook nog niet helemaal zeker of van Aert start op het WK in Dübendorf.

Mathieu van der Poel wil nog 10 crossen rijden en focust zich nadien helemaal op het voorjaar op de weg.

Programma Wout van Aert

zaterdag 4 januari Cyclocross Gullegem zondag 12 januari BK in Antwerpen zondag 2 februari WK in Dübendorf (Zwi)

Programma Mathieu van der Poel