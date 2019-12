Een blik op de statistieken van laatste 10 jaar: hoe Quick.Step als team het best scoorde en De Gendt het meest koerste

Bij het afwegen van de verschillende ploegen tegenover mekaar, staat er geen maat op Deceuninck-Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere behaalde liefst 144 overwinningen meer dan Team Ineos, dat het tweede meeste aantal zeges kan voorleggen. Die van Quick.Step verzamelden er in totaal 496. Lotto volgt op een vijfde plaats met 258 stuks.

As the decade is coming to an end, it’s time for a round-up of Deceuninck – Quick-Step’s achievements over the past 10 years:

2 UCI World Team Classifications

4 World TTT Championships

8 Monuments

39 Stage races

46 National Titles

71 Grand Tour stages

86 One-day races

494 Wins pic.twitter.com/G7njvkOezy