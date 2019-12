Mathieu Van der Poel kan fout permitteren en wint voor de eerste keer in Bredene

Mathieu Van der Poel heeft zijn eerste overwinning geboekt in Bredene. Tim Merlier kon hem een tijd volgen, maar iets na halfweg koers ging de wereldkampioen er alleen van door. Merlier werd tweede, Gianni Vermeersch derde.

Mathieu Van der Poel wilde snel korte metten maken met de tegenstand, maar het was buiten Tim Merlier gerekend. De Belg kon tot halfweg koers in het wiel van Van der Poel blijven, maar uiteindelijk moest ook hij er aan geloven.

In de voorlaatste ronde ging Van der Poel nog hard tegen de vlakte, maar de voorsprong op Merlier was te groot. In de slotronde nam de Nederlander rustig de tijd om zich klaar te maken voor zijn 16de overwinning van het seizoen. Merlier werd tweede, Gianni Vermeersch werd uiteindelijk nog knap derde voor Diether Sweeck.

Het was nog maar de eerste zege voor Van der Poel in Bredene. Ook in vier andere crossen heeft hij nog nooit kunnen winnen, maar hij stond ook nog nooit aan de start bij het merendeel van deze crossen.