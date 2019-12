Mathieu van der Poel na zege in Bredene: "Dit was uniek, ik denk niet dat ik dit in 2020 kan herhalen"

Mathieu van der Poel heeft in Bredene het seizoen afgesloten met een zestiende overwinning in het veldrijden. Tim Merlier en Gianni Vermeersch mochten samen met de wereldkampioen het podium op.

Tim Merlier deed een goede poging om zich vast te bijten in het wiel van Mathieu van der Poel, maar er was opnieuw geen houden aan. De wereldkampioen reageerde na afloop bij Sporza: "Het was een zware omloop. Er lagen veel zware stroken en je zag niet altijd goed waarheen je reed. Ik kwam zelfs ten val, gelukkig zonder erg."

Het jaar 2019 zit er op die manier op voor een ongenaakbare Mathieu van der Poel: "Het was echt een uniek jaar. Ik denk niet dat ik dit in 2020 zal kunnen herhalen, al wil ik dat natuurlijk wel. Gezond blijven is de boodschap."