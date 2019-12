Zien we Toon Aerts pas terug op het BK? "Vormpeil niet verslechteren"

Twee crossen heeft Toon Aerts nu aan zich laten voorbijgaan: in Loenhout en Diegem was hij er niet bij. Zien we hem nog een keer aan het werk in zijn Belgische kampioenentrui? Moeilijk in te schatten, want het kan ook zijn dat zijn volgende wedstrijd... het BK is.

De kans bestaat dat hij ook nog eerder opnieuw in actie komt. Dat zou dan in de DVV-cross in Brussel moeten zijn op 5 januari. "De kans is reëel dat hij daar opnieuw zal crossen, maar daar zie ik hem liever nog niet starten", zegt trainer Tim Aerts aan Het Laatste Nieuws. VOORLOPIG GEEN TRAININGEN IN HET VELD Gezien de opgelopen blessures is het uiteraard voorzichtigheid troef. "Ik wacht liever tot het BK om hem weer te laten veldrijden, maar daar heb ik niet alleen mijn zeg in. We moeten met de ploeg en Toon kijken wat het beste is. Voorlopig traint hij niet in het bos en in het veld." Wat kan hij dan wel nog doen? "Hij onderhoudt zijn conditie met trainingen op de weg. Normaal zal zijn vormpeil daar niet van verslechteren", denkt Tim Aerts.