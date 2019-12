Eli Iserbyt komt met excuses na akkefietje met Laurens Sweeck in Diegem: "Het was niet gepast"

Het ruzietje tussen Eli Iserbyt en Laurens Sweeck in Diegem is intussen helemaal afgesloten. De West-Vlaming bood zijn excuses aan via Twitter.

Na de cross in Diegem liet Eli Iserbyt verstaan dat hij niet zo tevreden was met zijn ploegmaat Laurens Sweeck. Een dag later wist ploegleider Gianni Meersman al te vertellen dat alles uitgepraat is en de renners gewoon weer door dezelfde deur kunnen. Nu zette Eli Iserbyt helemaal een punt achter de zaak door zijn excuses aan te bieden op Twitter. De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal liet weten: "Verder bied ik ook mijn excuses aan voor insinuaties tijdens het interview na de cross @LaurensSweeck. Helemaal niet gepast! Schrijf Pauwels Sauzen-Bingoal maar op voor het BK in Antwerpen". Zaak gesloten. Verder bied ik ook mijn excuses aan voor insinuaties tijdens het interview na de cross @LaurensSweeck. Helemaal niet gepast! Schrijf @PS_BG_CT maar op voor BK Antwerpen πŸ˜‰ https://t.co/fn7ELiet1v — Eli Iserbyt (@IserbytEli) December 30, 2019