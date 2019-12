Grappen en grollen met de broers Naesen: "Zijn beste moment? Zijn geboorte"

Er gaat wel heel wat gelachen worden bij AG2R, nu Oliver en Lawrence Naesen daar samen in de ploeg zitten. Zoveel is wel duidelijk. Op de ploegvoorstelling werd bij beiden gepolst naar hun betere momenten. In een ernstige bui waren ze op dat moment niet echt.

Nochtans deden ze wel een poging toen ze voor de camera van Cyclism' Actu werden gehaald. Hoe is het nu om in dezelfde ploeg te rijden? "Het is tof, het is aangenaam", antwoordt Oliver. "Sportief denk ik dat het ook voor de ploeg goed is." Waarna Lawrence repliceert: "Ik ben fier dat ik dezelfde kleuren als Oli mag dragen.""

STEEKJES UITDELEN EN LACHEN

Nadien werd er Oliver gevraagd wat zijn beste herinnering aan Lawrence is. "Godverdomme!", vloekte de ritwinnaar uit de BinckBank Tour in het Nederlands. "Ik heb er genoeg ... Pfff", kwam hij niet tot een echt antwoord. Wat denkt Lawrence dan dat het beste moment van Oliver tot dusver is? "Zijn geboorte", klonk het antwoord, waarna beide broers overgingen tot een lachbui.

De toon was meteen gezet. Wat gaat Oliver zijn broer eigenlijk bijbrengen? "We kennen mekaar al lang. Ik weet niet of we mekaar nog veel kunnen leren." Wat heeft Lawrence dan al van zijn broer opgestoken? "Niet veel." Zo is het meteen zo klaar als een klontje: de broers Naesen zullen bij AG2R voor de nodige sfeer zorgen. Dan maar hopen dat dit ook tot sportieve resultaten leidt.