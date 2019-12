Is Gaviria slachtoffer van 'de vloek van Quick.Step'? "Ze winnen veel en daardoor gaan hun renners nog meer winnen"

Fernando Gaviria was volop bezig zich op te werpen als één van 's werelds beste sprinters. Tot zijn vertrek bij Quick.Step. Patrick Lefevere herinnert iedereen er graag aan dat weinigen na bij hem te vertrekken nog successen kennen. Gaviria kan hierover meespreken.

Gaviria windt er geen doekjes om bij een analyse van het voorbije wielerjaar. "Ik ben niet tevreden over mijn seizoen", zegt de Colombiaan in een gesprek met VeloNews. Het ging dan ook niet bepaald in stijgende lijn. "Het was een moeilijk jaar van begin tot einde."

TRAAG HERSTEL NA BLESSURE

Ook de nodige tegenslagen bleven niet achterwege en zo werd het een vicieuze cirkel. "De blessure die ik opliep in de Giro maakte alles moeilijk. Het herstel ging traag en nadien wilden we alles overhaasten, een fout die we niet hadden mogen maken."

Bestaat ze dan toch, de vloek van Quick.Step? "Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Quick.Step is een winnende ploeg. Ze winnen veel koersen en daardoor gaan al hun renners nog meer winnen. Bij UAE zijn we er al ver op vooruit gegaan. Ik denk dat volgend jaar veel beter zal zijn."