Twee jonge Astana-renners aangereden tijdens trainingstocht in Spanje

Veilig kunnen trainen en koersen blijft jammer genoeg een heikele kwestie. In het zuidoosten van Spanje werden twee jonge renners van Astana aangereden door een auto. De schade bij Gidich (23) valt met een gekneusde hand nog goede mee, zijn landgenoot Pronskiy (21) is er met verschillende knieblessures erger aan toe.

Gidich deed zich afgelopen seizoen opmerken met enkele goede prestaties in de klassiekers en hij reed ook het WK op de weg. Pronskiy is een talentvolle klimmer die komend seizoen zijn debuut zal maken in de WorldTour.