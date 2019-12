Ziek met oudjaar: Telenet-Baloise ziet renner afhaken voor de GP Sven Nys

Vele veldrijders hebben sowieso geen al te wilde plannen voor de overgang van oud naar nieuw aangezien er op 1 januari weer gekoerst moet worden. Voor Lars van der Haar zal het er wel heel kalmpjes aan toegaan.

Telenet-Baloise laat weten dat Van der Haar ziek is geworden. Als gevolg zal de Nederlander ook niet van start kunnen gaan in de cross in Baal, uitgerekend de wedstrijd met Sven Nys als naamdrager. Telenet zal dus één van zijn belangrijke renners moeten missen in de eerste veldrit van 2020.

Van der Haar zit er uiteraard mee in dat hij de GP Sven Nys moet missen. Zijn reactie op Twitter op het bericht van het team spreekt boekdelen. Overigens ook geen Corné van Kessel of Quinten Hermans in het Telenet-kamp in Baal: zij rijden hun eerste cross voor Tormans CX Team.