🎥 Deceuninck-Quick.Step stelt nieuwe ploeg voor met spectaculair filmpje

Zdenek Stybar vertegenwoordigde Deceuninck-Quick.Step in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, de veldrit in Baal. Straks willen de mannen van The Wolfpack natuurlijk ook weer scoren op de weg. De ambitie is aanwezig om er weer het beste van te maken.

En of ze bij Deceuninck-Quick.Step zin hebben in het nieuwe wielerseizoen. De ploeg van Patrick Lefevere wil in 2020 vooral blijven doen wat het ook de voorbije jaren zo vaak gedaan heeft: winnen. Het begint alvast aan die opdracht met veel energie.

Het is al een tijdje bekend welke renners deel zullen uitmaken van de ploeg van 2020, maar Deceuninck-Quick.Step houdt zich eraan om iedereen eraan te herinneren hoe het team er precies zal uitzien. In een spectaculair filmpje stelt het renner per renner nog eens voor. Eén ding is duidelijk: allemaal dragen ze met veel trots het nieuwe shirt van Deceuninck-Quick.Step.