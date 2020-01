🎥 Fraaie aanblik bij renners Deceuninck-Quick.Step mede door nieuwe samenwerking met sportmerk

Om ervoor te zorgen dat de renners er piekfijn uitzien, gaat Deceuninck-Quick.Step samenwerken met het gekende sportmerk Oakley. Dat zal heel de ploeg voorzien van mooie sportbrillen, In een kort filmpje laat het team alvast zien welk effect dat moet geven.

We are delighted to announce our partnership with the renowned sports performance brand @oakley, whose iconic and revolutionary eyewear the Deceuninck - Quick-Step riders will sport in the biggest races in the world: https://t.co/AXzH1RSTZO pic.twitter.com/AFiAoXuAwj