Iserbyt omarmt status van topfavoriet voor BK: "Wout van Aert is onbekende factor"

Vergeet het beeld van een verkleumde Iserbyt in Namen of het feit dat hij in Zolder amper de man met de gebroken ribben voor kon blijven. Nadien kregen we opnieuw de echte Iserbyt te zien. Het volstaat niet om Van der Poel te bedreigen, maar wel om als topfavoriet naar het BK te trekken.

"Ik heb mijn benen van oktober terug", stelt Iserbyt tevreden vast. En dan is hij achter Van der Poel 'the best of the rest'. "Mijn vorm zit opnieuw in stijgende lijn. Dat is een leuke vaststelling, met de resterende WB-manches en de kampioenschappen in het vooruitzicht."

Logisch dus dat Iserbyt topfavoriet is voor het BK. "Ik kreeg die status al wel vaker toegespeeld in het verleden. Op basis van de laatste drie crossen is hij ook gerechtvaardigd. Toon Aerts sukkelt met een blessure. Wout van Aert is een onbekende factor. Moeilijk in te schatten waar hij ergens kan uitkomen."

WAARDEVERHOUDINGEN RESPECTEREN

Dan is er nog zijn 'maatje' van binnen het eigen team, Laurens Sweeck. "Ook Laurens zal goed zijn in Antwerpen. Op 'zijn' parcours." Eigenlijk mag Pauwels Sauzen-Bingoal de zege niet laten ontglippen. "Als de waardeverhoudingen worden gerespecteerd, zonder verrassing van Aerts en/of Van Aert, zou alles in principe in de juiste plooi moeten vallen."