Pidcock heeft het effect van kerstperiode van zich afgeschud en haalt zijn beste Nederlands boven

EΓ©n van de leukste vaststellingen na de GP Sven Nys: dat Thomas Pidcock weer zijn strijdlustige zelf was en het publiek daar zeker had van genoten. Het heen en weer reizen in de kerstperiode had hem toch wat parten gespeeld, maar dat is nu dus achter de rug.

De vorige wedstrijden waren een stukje minder. In Baal kreeg men opnieuw de betere Pidcock te zien. "Ik ging naar huis voor Kerstmis en ik had gedacht nog over dezelfde vorm te beschikken als ik zou terugkeren", zei de Brit in een reactie bij Sporza.

JUISTE BALANS VINDEN

Het is dus toch een beetje dubbel om die afstand af te leggen tijdens de feestdagen. "Het is altijd lastig om dan te gaan reizen en een verandering van routine te hebben. Het is leuk om mijn familie nog eens terug te zien, maar het is niet ideaal voor de koers. Ik moet de juiste balans vinden."

Bovendien ging Pidcock ook op training diep. "De dag voor Diegem reed ik 56 per uur achter de motor. Het heeft een paar dagen gekost om mijn benen terug te vinden." In Baal voelde hij zich goed, want hij toonde zijn trucjes aan de toeschouwers. In zijn beste Nederlands gaf hij hiervoor volgende verklaring: "Wanneer de moraal goed is, zijn de benen super."