Roodhooft verdedigt beslissing om Alvarado WK voor beloften te laten rijden

Het vrouwenveldrijden kent verschillende toppers, maar als er één renster is die de beste papieren kan voorleggen, is het wel Ceylin Alvarado. Reeds negen overwinningen op de teller en leidster in alle klassementen. Toch gaat ze het WK niet betwisten bij de elite.

Enigszins vreemd, want gezien het seizoen dat ze doormaakt zou ze ook bij de elite zeker een kanshebster zijn op de wereldtitel. Alvarado is echter nog maar 21 en komt dus ook nog in aanmerking voor het WK voor beloften. Het plan is ook om haar in die categorie te laten deelnemen.

"Het is haar laatste kans om bij de beloften de wereldtitel te pakken", legt Christoph Roodhooft uit in Het Nieuwsblad. "Dat geeft haar ook meer kans om haar leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen. Ook nog gaan focussen op de wereldtitel bij de profs zou er teveel aan kunnen zijn."

NIET ZOALS IN BOGENSE

Vorig jaar begon Alvarado ook als torenhoog favoriete aan het WK voor beloften, maar werd ze plots overmand door stress en zag ze haar landgenote Inge van der Heijden wereldkampioene worden. Alvarado heeft inmiddels echter zo'n progressie doorgemaakt dat nog een keer het uitblijven van de wereldtitel bij de beloften onwaarschijnlijk lijkt.