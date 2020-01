Valverde en Movistar zetten met belangrijke wijziging ambities kracht bij: "Uniek en indrukwekkend"

Movistar heeft enkele pionnen laten gaan, maar is nog steeds vastberaden om zijn status van topploeg te bevestigen. Tenslotte heeft het nog renners als Enric Mas en de enige Alejandro Valverde in de rangen. Zij krijgen voortaan materiaal van SRAM aangeboden.

Jarenlang werkte Movistar samen met andere merken voor het fietsmateriaal, maar het kondigt nu aan dat het in zee gaat met SRAM. Er werd een overeenkomst ondertekend voor twee seizoenen. Movistar kan dus op SRAM rekenen voor bepaalde componenten van de fiets. Het gaat dan onder andere over remmen.

Het akkoord tussen deze twee partijen houdt ook in dat Movistar voortaan gebruik zal maken van Zipp-wielen. Ook op dat vlak gooit de Spaanse ploeg het over een andere boeg. Alessandro Valverde vindt het wel interessant om in de laatste jaren van zijn carrière nog enkele andere dingen uit te testen.

"Ik ben al vele jaren benieuwd naar SRAM en Zipp", zegt de voormalige wereldkampioen. Hij heeft weet van de uitstekende reputatie van SRAM. "De componenten en de technologie, de ondersteuning, hoe goed ze naar de renners luisteren: dat is uniek en indrukwekkend."