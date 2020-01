Van Anrooij wist gebeurtenissen in Diegem uit, ook ervaren ploegmaat van Van der Poel graait zege mee

Leuker om het talent uit het veldrijden te zien lachen dan te zien huilen. Velen voelden met haar mee toen Shirin Van Anrooij in Diegem een materiaalpost doorreed zonder een nieuwe fiets of nieuw wiel te vinden. Winnen in Luxemburg was de ideale manier om te reageren.

Van Anrooij verscheen aan de start van de vrouwencross in de GP Pétange en kon daar de vuist ballen. Voor Van Anrooij is het de tweede zege bij de elite dit seizoen. De Amerikaanse Fahringer werd tweede op zestien seconden. De derde in de uitslag, Pauliena Rooijakkers, bereikte een halve minuut na de winnares de aankomst. De Belgische Suzanne Verhoeven werd vijfde.

Bij de mannen was Marcel Meisen veruit de beste in deze C2-cross. In de klassementscrossen in ons land moet de Duitser vaak strijden om in de top tien te geraken, in Luxemburg kon hij nog eens proeven van de zege. De Nederlander Maik Van Der Heijden en de Fransman Lucas Dubau mochten mee op het podium. Ook hier een Belg op plaats vijf: het werd de eindnotering van Ryan Cortjens.