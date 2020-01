Van der Poel eert nieuwe sponsors en wil dat ook doen op de weg: "Meer budget nodig om grote namen aan te trekken"

Ook in 2020 gaat Mathieu van der Poel door met winnen. Wat dat betreft, is alles bij het oude gebleven. En tegelijkertijd ook weer niet, want hij doet het nu met Alpecin en Fenix op het shirt. De ondersteuning van deze sponsors moet vooral op de weg een verschil maken.

In elk geval heeft Van der Poel 2020 goed ingezet. "Een goed begin is alles", reageerde de wereldkampioen veldrijden in het flashinterview. "Ik besef ook wel dat vorig jaar redelijk uniek was. We gaan ons best doen om er terug een heel mooi jaar van te maken."

Zonder sponsors zouden we niet veel zijn

Met zijn zegegebaar verwees hij meteen naar de nieuwe naam van de ploeg "Het is motiverend om de nieuwe sponsors in de kijker te zetten. Een beetje cliché, maar zonder sponsors zouden we niet veel zijn. Uiteindelijk draait onze sport door zo'n bedrijven. Ze zijn wel belangrijk, ja."

Met de komst van Alpecin en Fenix groeit het team ook met het oog op de wegcampagne. "Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is voor ons om te bevestigen. Ze zullen misschien al iets meer naar ons gaan kijken dit voorjaar. Daarom hadden we misschien iets meer budget nodig om een paar grotere namen aan te trekken."