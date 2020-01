Fernando Gaviria wil in 2020 opnieuw het beste van zichzelf laten zien: "Ik ga vol voor Milaan-Sanremo"

Mede door ziekte en blessureleed kwam het er in 2019 niet helemaal uit voor Fernando Gaviria bij UAE-Team Emirates. De razendsnelle Colombiaan wil zich wel herpakken.

Fernando Gaviria begon vorig seizoen nog goed met ritzeges in de Vuelta a San Juan en een overwinning in de UAE Tour, maar nadien liep het door een vervelende knieblessure niet meer. Hij moest de Tour aan zich laten voorbijgaan en kwam nooit meer op niveau.

In 2020 hoopt Gaviria zich wel te herpakken: "Ik wil in 2020 zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen", vertelde hij bij AS. "Milaan-Sanremo is mijn grote doel want ik was er eerder al eens erg dicht bij. Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk aan de start te komen." Verder staat de Tour waarschijnlijk ook op het programma: "Normaal zal ik starten, maar we moeten nog een defenitieve beslissing nemen. Er resten ons nog zeven maanden."