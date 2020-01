Geen Milaan-Sanremo in 2020? Nog altijd zorgen om geteisterde Poggio

Er zijn nog steeds heel veel zorgen rond de beklimming van de Poggio. Drie maanden voor de start van het eerste monument van het wielerseizoen is het wegdek nog steeds verre van hersteld.

Een tijdje geleden kwam het nieuws naar buiten dat na enkele aardverschuivingen en hevige regenval de Poggio momenteel niet begaanbaar is. Het zou ongeveer 10 miljoen euro kosten om de beklimming weer in orde te krijgen.

De burgemeester van Sanremo liet intussen al weten dat de schade bijzonder ernstig is en de wielerklassieker misschien niet kan doorgaan. Of het zo snel zal gaan is nog maar de vraag. Een alternatief parcours zal uiteraard besproken worden, maar zonder de Poggio lijken we wel echt op weg naar een sprinterskoers.