Twee Vlaamse koersen die Van der Poel niet rijdt allicht niet helemaal bovenaan het verlanglijstje

Op de officiële voorstelling van Alpecin-Fenix werd uiteraard ook het programma van Mathieu van der Poel aangekaart. Enkele momenten op de kalender konden reeds ingevuld worden, voor andere zaken is het nog wachten op uitsluitsel. Wel zeker: Van der Poel gaat de E3 en Gent-Wevelgem niet rijden.

Er viel immers te horen dat Van der Poel gaat deelnemen aan de Ronde van Catalonië. Om hem meer wedstrijddagen te geven in de derde maand van het jaar, wordt deze rittenkoers in het programma opgenomen. Daar zal Van der Poel actief zijn van 23 tot en met 29 maart. Aangezien de E3 en Gent-Wevelgem op respectievelijk 27 en 29 maart,doorgaan, kan hij daar niet aan de start staan.

Vermoedelijk zal hij dat niet heel erg vinden. Ten eerste omdat het wellicht een bewuste keuze is, in samenspraak met Van der Poel gemaakt, om naar Catalonië te betrekken. Evenzeer ook vanwege de aard van de twee Vlaamse eendagskoersen.

In 2019 eindigde Van der Poel vierde in Gent-Wevelgem, maar was dat wel na een groepssprint. Een spurter als Kristoff ging met de overwinning aan de haal. Hoewel er ook al heel zware edities zijn geweest, heeftt deze wedstrijd toch meer het cachet van sprinterskoers te zijn. Wellicht ziet Van der Poel zich niet als een rasspurter, ook al weet iedereen dat hij razendsnel is aan de meet.

In de E3 BinckBank Classic is er misschien meer mogelijk om onderscheid te maken, maar het is ook niet helemaal toeval dat Van der Poel die wedstrijd vorig jaar ook niet betwistte. Toen reed hij uiteraard nog een selectiever programma op de weg dan nu het geval zal zijn, maar dat houdt ook in dat hij in het algemeen koersen aanduidde waarvan hij denkt dat deze het beste liggen.

Een Monument als Parijs-Roubaix zal uiteraard zeker aan zijn programma toegevoegd worden, maar in Vlaanderen zal Van der Poel naast Gent-Wevelgem in de eerste plaats toch uitkijken naar wedstrijden die hij al reed. Dat zijn dan Nokere Koerse, Dwars door Vlaanderen, Ronde Van Vlaanderen en Brabantse Pijl. Twee van die koersen won hij, de andere twee had hij kunnen winnen.

Niet onlogisch dan dat je daar graag aan de start komt. Van der Poel zal zeker ook eerbied hebben voor koersen als de E3 en Gent-Wevelgem. Het is zelfs goed mogelijk dat hij die koersen in een latere fase in zijn carrière op zijn naam schrijft. Maar in 2020 is het niet al te erg om daar niet aan de start te verschijnen. Sowieso zal het ook op de weg nog druk genoeg worden.