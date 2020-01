Ben Hermans keert aan zijde van André Greipel terug naar wedstrijd die hij zes jaar lang oversloeg

Hoewel hij in theorie wel bij dezelfde ploeg gebleven is, is het ook voor Ben Hermans toch uitkijken naar de start van het project Israel Start-Up Nation. Dat zal voor Hermans gebeuren in Australië. Onze landgenoot gaat immers deelnemen in de Tour Down Under.

Israel Start-Up Nation heeft in een filmpje zijn selectie voor de Tour Down Under bekendgemaakt. Komen naast Ben Hermans ook nog aan de start: Guillaume Boivin, Alex Dowsett, Omer Goldstein, André Greipel, James Piccoli en Rick Zabel.

De Tour Down Under gaat van start op 21 januari en duurt tot 26 september. Hermans kan al nauwelijks wachten, blijkt uit een tweet van hem. "Tot snel, Adelaide. Na de Tour Down Under zes jaar te moeten missen, kijk ik ernaar uit om 2020 te starten in Australië."