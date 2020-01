Even versnellen volstaat voor Van der Poel, Van Aert mist nipt het podium in Gullegem

Voor de tweede keer dit veldritseizoen stonden zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel samen aan de start van de cross. Dat lokte heel wat mensen naar Gullegem. Die zagen Van der Poel zoals verwacht winnen en Van Aert net een plek op het podium missen.

Van der Poel en Van Kessel moesten even voet aan grond zetten in de beginfase, terwijl Van Aert net als in Loenhout uitstekend van start ging. Zoals verwacht wipte die laatste in zijn tweede cross van het seizoen wél over de balken. Zo was hij zeker mee met de kopgroep, die ook bestond uit Diether Sweeck, Van der Poel, Van Kessel en Vanthourenhout.

Sweeck hing wel aan het rekkertje en moest zijn kompanen later toch laten gaan. Ook voor Vanthourenhout was het enkele ronden knokken om bij te blijven, maar dat deed hij wel goed. In de vijfde ronde schudde Van der Poel aan de zone van de materiaalpost eens een versnelling uit zijn benen. Dat was voldoende om het verschil te maken.

VAN KESSEL VALT AAN DE BALKJES

Net op dat moment moest Van Aert van fiets wisselen en dat verliep dan ook niet vlekkeloos. Van Kessel en Vanthourenhout waren de eerste achtervolgers. Van Aert moest een kloofje dichten en ging alvast Van Kessel al voorbij toen die aan de balkjes even enkel op zijn voorwiel ging rijden.

Net als Vanthourenhout zagen ze wel in dat samenwerken in de achtervolging het beste was. Zo vormde zich een trio achter Mathieu van der Poel, die wel een ruime voorsprong bij mekaar fietste en onbedreigd naar de overwinning reed.

VAN AERT PAST IN SLOT

Na een fietswissel van Van Aert en Van Kessel zette Vanthourenhout nog een keertje aan. Van Kessel had een gevat antwoord klaar, voor Van Aert was het op dat moment iets moeilijker. Vanthourenhout perste er nog een sprintje uit om Van Kessel te kloppen in de strijd om de tweede plaats. Voor Van Aert werd het dus positie vier.