Grote ronde blijft belangrijke wens van Van der Poel: "Het zou kunnen dat ik volgend jaar de Tour rijd, maar..."

Aanvankelijk wilde iedereen zoveel mogelijk te weten komen over het programma van Mathieu van der Poel voor komend wegseizoen. Er wordt natuurlijk ook al iets verder gedacht. Zo laat de Nederlander verstaan dat deelname aan de Tour in 2021 een mogelijkheid is.

Bij Alpecin-Fenix hopen ze nog startrecht te verwerven voor de Vuelta van 2020, al is het besef aanwezig dat dit een moeilijke zaak wordt. In een gesprek met Het Nieuwsblad gaat Van der Poel iets nadrukkelijker in op een eventuele eerste deelname aan een grote ronde.

"Een grote ronde is de volgende stap in mijn ontwikkeling. Als de ploeg in Spanje startrecht krijgt, dan graag. Blijft de deur dicht, is het ook zo." Is het nog een jaartje wachten, neemt Van der Poel wel de Tour in overweging. "Het zou kunnen dat ik volgend jaar de Tour rijd, maar dan zou ik met spijt in het hart de mountainbike aan de kant moeten laten staan."

KAN OLYMPISCHE TITEL DOORSLAG GEVEN?

Liefst rekt hij de combinatie veld-weg-mountainbike zo lang mogelijk "Ik besef dat wat ik in deze drie disciplines doe uniek is, maar ik wil nog een tijdje meegaan. Al is het makkelijker om salut te zeggen als ik straks olympisch kampioen mountainbike word."