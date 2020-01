Laurens Sweeck kiest voor aparte voorbereiding op het BK

Weinig veldrijders die zo goed door het zand kunnen rijden als Laurens Sweeck. Daarom ook dat zovelen hem verwachten op het BK in Antwerpen. De voorbereiding op dit grote doel pakt Sweeck op een bijzondere manier aan.

Verwacht Sweeck dit weekend niet aan de start van de cross in Gullegem en ook niet aan de start in Brussel. Door de Brussels Universities Cyclocross te laten schieten, valt hij wellicht uit de top tien in de DVV Trofee. Hij zet echter alles op het BK.

Om de conditie nog wat aan te scherpen traint Sweeck momenteel op zijn Ridley-fiets in het Spaanse Mallorca. Met als bedoeling om in topvorm terug te keren naar België om dan op zondag 12 januari in Antwerpen het BK te betwisten.