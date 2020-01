Mike Teunissen bezorgt Jumbo-Visma ook vierde plaats in GP Groenendaal, winst voor andere Nederlander

Bij Jumbo-Visma zullen ze in de eerste plaats de vierde plaats van Wout van Aert in Gullegem koesteren, maar het was ook uitkijken naar het uitstapje van Mike Teunissen naar het veld in de GP Groenendaal. Ook hij liet een vierde plek noteren. De winst was voor Stan Godrie.

In de Grote Prijs Groenendaal waren de crossers die deze zaterdag Nederland boven België verkozen meer dan welkom. Het was dus niet onverwacht dat de eersten in de daguitslag allemaal Nederlanders waren. Stan Godrie reed in Sint-Michielsgestel naar een eerste overwinning. Zijn landgenoten Kyle Achterberg en Maik Van Der Heijden mochten als nummer twee en drie mee op het podium. Dat zat er net niet in voor Mike Teunissen, maar de vierde plek is eveneens een mooie notering voor de man die in 2013 nog wereldkampioen bij de beloften werd en later uitgroeide tot een prima wegrenner.