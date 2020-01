Peter Sagan weet waar hij zijn jacht op zeges gaat inzetten in 2020

Zijn deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad zal wellicht de start van het grotere werk zijn, maar Peter Sagan wil uiteraard zo snel mogelijk scoren in 2020. Als dat kan al eind januari of begin februari. Dan rijdt Sagan immers zijn eerste koers van het seizoen.

In 2019 begon Peter Sagan zijn seizoen in de Tour Down Under. Hij kiest er nu voor om toch pas later in gang te schieten. Wel neemt hij opnieuw deel aan de Ronde van San Juan. Dat wordt dit jaar dus zijn eerste koers van het seizoen.

De Ronde van San Juan wordt verreden van 26 januari tot en met 2 februari. "Het doet me plezier om terug te keren naar Argentinië en dit nieuwe seizoen te beginnen in de Ronde van San Juan", laat de drievoudig wereldkampioen weten.