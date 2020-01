Terugval bij Froome: wellicht geen toeval dat Bernal volop op Tour focust

Tot dusver waren er enkel positieve geluiden te horen over het herstel van Christopher Froome. Dag ligt nu toch even anders. Op de winterstage van Team Ineos zou Froome dan toch nog met enkele beperktheden geconfronteerd geweest zijn.

Bicisports meldt dat Froome het trainingskamp twee dagen vroeger heeft verlaten omdat zijn herstel toch meer tijd in beslag nam dan verwacht. Dat kan ook een verklaring zijn waarom Egan Bernal alles op de Tour moet zetten.

Bernal liet aanvankelijk weten dat hij graag de Giro zou rijden, maar kondigde onlangs aan dan toch niet voor de dubbel te gaan. Ineos hoopt Froome aan een vijfde Tourzege te helpen. Uiteraard moet het wel iets achter de hand houden indien Froome niet helemaal fit geraakt of niet het gewenste niveau bereikt. In die optiek is het logisch dat de ploeg ook Bernal en Thomas in opperbeste vorm in de Tour wil zien.