Tim Merlier rijdt wellicht één van de twee grote Monumenten in april

Op de voorstelling van Alpecin-Fenix ging het vooral over Mathieu van der Poel, maar de ploeg heeft nog renners met wie het kan winnen. Belgisch kampioen Tim Merlier bijvoorbeeld. Zeker nu die met zijn hoofd in de wolken zit door zijn relatie met Cameron Vandenbroucke.

Ook over het wegprogramma van Merlier is inmiddels één en ander bekend geraakt. Gezien de ontwikkeling die hij vorig jaar doormaakte, zal hij ingezet worden als kopman in wedstrijden die kunnen uitdraaien op een massasprint.

Daarnaast is het bij hem net als voor zovelen uitkijken naar de maand april. Dan staan Monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het menu. Merlier zal niet aan de start staan in de Ronde van Vlaanderen, maar gaat wel Roubaix rijden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

OP DE AFSPRAAK IN VLAAMS OPENINGSWEEKEND

De ploeg moet dan wel eerst nog een wildcard krijgen voor Parijs-Roubaix. Bij Alpecin-Fenix geloven ze dat ze er wat dat betreft goed voor staan. Merlier rijdt ook zeker Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs.