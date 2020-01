Alvarado maakt er een perfect weekend van en scoort twee op twee

Een jaar geleden was de DVV-cross in Brussel de eerste veldrit waar Ceylin Alvarado een grote overwinning boekte. Inmiddels heeft ze er een resem zeges bijgedaan en is ze de toprenster geworden die velen in haar zagen. Ook in 2020 won Alvarado, ondanks het weerwerk van Worst.

De openingsronde was meteen goed voor een akkefietje. Kastelijn was al voorbij de materiaalpost, maar keerde op haar stappen terug en wilde alsnog de box in. Hierbij liep ze dus even in tegengestelde richting en liep ze Verdonschot ronduit omver, tot grote onvrede uiteraard van die laatste.

Zoals wel vaker het geval is, maakten Alvarado en Worst de dienst uit aan de kop van de koers. Aanvankelijk was Kay nog mee en zat Cant op enkele meters. Al wisten de Nederlandse dames toch al binnen de eerste ronde afstand te nemen.

ALVARADO BREEKT NIET

Achter het leidersduo zette Kay Cant geregeld onder druk. De wereldkampioene beet zich echter wel vast in de strijd om de derde plek. Nogal wat dames kenden moeite met de schuine kant. Bij Alvarado was er hier en daar toch ook een hapering te bespeuren, maar ze wist telkens voldoende te herstellen om bij Worst te blijven.

Worst bleef moedig proberen om van Alvarado af te geraken. Het was echter tevergeefs. Alvarado leek zelfs op het juiste moment over te nemen, maar ook Worst had een gevatte repliek in huis. De 777-renster zou even later echter aan de zijkant tegen een spandoek belanden en zo had Alvarado toch gewonnen spel.

CANT NOG OP HET PODIUM

Na Gullegem was het dus ook in Brussel weer prijs. Ook om plek drie was het nog een fraai gevecht: Sanne Cant ontdeed zich in het slot van Kay.