Coach van Wout van Aert verwacht geen nieuwe Belgische titel: "Het crossgevoel ontbreekt"

Zondag staat in Antwerpen het BK veldrijden op het programma. Wout van Aert is momenteel in het Spaanse Girona om nog een laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding.

Coach Marc Lamberts is tevreden met waar Wout van Aert nu staat, maar hij verwacht niet dat er een nieuwe Belgische titel in zit: "Conditioneel staat hij een stuk verder dan ik gehoopt had", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Het enige probleem is dat het crossgevoel ontbreekt. Een podiumplek zou al een ongelooflijk succes zijn."

Het is dan ook nog even afwachten of Wout van Aert in februari zal deelnemen aan het WK in het Zwitserse Dübendorf: "Het zal afhangen van zijn gevoel. Hij wil er wel met ambitie aan de start staan, top vijf bijvoorbeeld. Voor ons is het zeker geen must. Wout beslist, zonder druk van de ploeg."