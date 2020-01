Dave Brailsford hoopt met Chris Froome opnieuw de Tour te winnen: "We zullen er alles aan doen om klaar te zijn"

Team Ineos-manager Dave Brailsford hoopt er nog altijd op om eind juni met de allerbeste Chris Froome te kunnen starten in de Ronde van Frankrijk. De viervoudige winnaar is nog altijd aan het herstellen van de bijzonder zware val die hij afgelopen zomer maakte in de Dauphiné.

Dave Brailsford had het in een gesprek met La Gazzetta dello Sport over de huidige situatie van Ineos-kopman Chris Froome: "Niemand mag Chris zomaar onderschatten. Hij zal er samen met de ploeg alles aan doen om zo goed mogelijk aan de start te staan in Nice eind juni." Froome kan een zevende grote ronde uit zijn carrière winnen: "Na zijn ongeluk heeft Chris ongelooflijk hard gewerkt. Hij zet alles op alles om nog een keer de Tour te winnen." Vanaf donderdag gaat Froome door met trainen op Gran Canaria. De meeste Ineos-renners blijven daar tot 20 januari, maar Froome gaat nog een week langer door.