Greg Van Avermaet: "Ik wil in 2020 nog iets meer pieken naar de Ronde en Parijs-Roubaix"

Greg Van Avermaet begint over enkele weken aan zijn tweede seizoen in Poolse loondienst. Hij hoopt in 2020 nog net iets meer te pieken richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Greg Van Avermaet kende in 2020 een bijzonder constant seizoen met enkele zeges. De Olympische kampioen kon wel niet echt schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en hoopt in 2020 nog beter te doen: "Sommigen zeggen dat ik een slecht jaar heb gehad, maar dat is helemaal niet waar. Ik deed overal mee, maar die grote uitschieter ontbrak een beetje", vertelde hij bij Sporza.

"Het is de bedoeling om dit jaar iets later in vorm te zijn en om nog iets meer te pieken naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik zal sowieso goed zijn in de eerste koersen, want ik ben altijd constant, maar ik probeer iets frisser te zijn in de grote klassiekers", liet de kopman van CCC nog weten.