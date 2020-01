Romain Bardet maakt van klim-WK in Zwitserland een hoofddoel: "Het is nog eens tijd voor een Franse wereldkampioen"

Na jaren waarin eigenlijk enkel de Tour primeerde, richt Romain Bardet zich in 2020 op de Giro, de Olympische Spelen én het WK in Zwitserland. De Franse klimmer maakt er in elk geval een groot doel van.

In 1997 pakte Laurent Brochard als allerlaatste Fransman de regenboogtrui in het Spaanse San Sebastian. AG2R-kopman Romain Bardet droomt dan ook van een triomf in september 2020: "We moeten dit jaar medailles winnen", vertelde Bardet bij Répliques. "Het gaat om olympische medailles, maar vooral om de regenboogtrui. Het wordt nog eens tijd voor een Franse wereldkampioen."

Dit jaar zal Bardet ook niet te zien zijn in de Ronde van Frankrijk: "Ik zit in een belangrijke fase in mijn carrière. Na zeven keer de Tour op een rij kies ik voor een nieuwe uitdaging. Ik stel mij nu met heel veel ambitie open voor de Ronde van Italië."