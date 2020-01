Franse veldrijdster moet opnieuw onder mes vlak na comeback: "Vrijdag is het zover"

Het veldrijden telt dit seizoen een renster minder. De Franse Pauline Ferrand-Prévot zal niet meer in actie nadat ze een week geleden haar comeback nog maakte.

Pauline Ferrand-Prévot maakte acht dagen geleden haar comeback in het veldrijden nadat ze voordien met een blessure kampte. In Diegem eindigde ze achttiende.

Daar maakte ze haar comeback nadat ze maandenlang buiten strijd was na een operatie. Ze had problemen met de bekkenslagader waardoor ze niet genoeg bloedtoevoer kreeg in haar linkerbeen bij inspanningen.

Daaraan werd ze in 2019 geoppereerd, maar sinds kort heeft de 27-jarige opnieuw last. "Het is nu twee weken opnieuw bezig. Het is minder erg dan de vorige keer, maar een operatie is noodzakelijk. Vrijdag word ik geopereerd."